Salas de estar com rosa choque

Não é preciso mergulhar no rosa choque para conseguir obter um décor mais feminino. Há inúmeras possibilidades de adotar o rosa sem cometer erros. Para as mais discretas este tom de rosa além de feminino é também super delicado. O espaço foi decorado com dois tons de rosa e lilás. A mesa de centro bem básica em cor branca neutraliza o ambiente. Perceba que as duas cadeiras da pequena mesa ao fundo também seguem o mesmo tom das almofadas rosa existentes no sofá.

Este projeto é perfeito para as pessoas que querem aplicar o rosa por todo o ambiente de um modo mais neutro.