Apaixonante, casa rústica é perfeita para relaxar

No quarto principal, a parede revestida de pedras, que divide a casa, combinada com as peças de madeira aparente da cobertura, com o mobiliário de madeira e com o piso de ladrilhos de cor azul criam um ambiente aconchegante e com uma atmosfera rústica. As diferentes aberturas proporcionam entrada de luz natural abundante e, principalmente, vistas com enquadramentos diferentes da paisagem.

Mais informações sobre projetos ou decoração de quartos, você encontra aqui.