​20 Ideias Para Deixar Incrível Seu Quintal Pequeno

Uma das dicas mais valiosas para otimizar ao máximo um espaço é a distribuição de móveis e elementos que você incluir no seu quintal. O mais recomendável é colocá-los em L ou U. Os vasos e jardineiras, por exemplo, ficam lindas quando pregadas nas paredes. Você pode brincar com diferentes tamanhos de vasos e criar sua própria parede verde! Use sua criatividade!

Se você quiser um pátio minimalista, o ideal é não saturá-lo. Coloque apenas umas flores ou uma árvore para atingir este estilo. Assim, o local estará sempre limpo, brilhante e elegante. Coloque um piso em todo o quintal. Hoje em dia, há muitas variedades no mercado e você pode escolher com calma. As cores neutras sempre dão uma boa aparência.

Sempre sonhou em ter uma piscina no seu quintal, mas não sabe muito bem como nem onde colocá-la? Você não pode perder o nosso livro de ideias com uma seleção de 11 piscinas elevadas e econômicas que você pode ter sem escavar o quintal .

O toldo não parece apenas moderno, ele também protege do vento e do sol. É uma opção fácil, prática e funcional. Você pode escolher entre várias cores, materiais e formas.

A madeira é um material fácil de obter e não tão caro, dependendo do tipo de madeira escolhida. E com ela, você pode fazer diferentes tipos de mobiliário, pisos, tetos e paredes para decorar o seu jardim. Bancos, floreiras, parede e pérgola Como não amar esta ideia? Mãos à obra!

Espaço gourmet para quintal pequeno

Já pensou em criar um espaço gourmet no seu quintal pequeno? Este projeto mostra que é possível e que é uma ideia ótima para a decoração de quintal pequeno. Além da pequena bancada com marcenaria planejada e churrasqueira elétrica, o projeto conta ainda com um espaço dedicado à natureza, com jardim vertical.