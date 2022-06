Preparando a mesa para o Natal

A maioria das decorações de mesa para ceia de Natal envolvem o vermelho. Não há nada de errado com seguir as tradicionais cores do Natal, por isso aqui está um exemplo para você se inspirar caso precise de uma ideia de ultima hora. A nossa sugestão é você colocar uma guirlanda no centro da mesa e preenche-las com velas e colocar os pratos ao redor. Desta maneira você quebra o visual monótono.

A cor da toalha de mesa não precisa necessariamente combinar com a guirlanda. Opte por cores de velas brancas ou douradas.