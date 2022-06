​10 motivos para você usar paredes de gesso na sua casa

Em muitas casas, vê-se uma monotonia tanto na estrutura como na decoração. Por isso, é muito comum que as pessoas queiram executar reformulações imediatas. No entanto, para fazer isso é preciso mais do que só a vontade, é necessário também fazer um investimento monetário, criativo e doar um tanto de tempo.

Em circunstâncias como estas, o gesso traz muitos benefícios, uma vez que as placas podem se adaptar com facilidade aos espaços e mostra que é possível ter paredes não apenas onde estão localizadas as paredes principais. As placas ainda permitem a perfuração com figuras geométricas e originais.