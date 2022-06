Natal na Espanha: Costumes e tradições

Esta tradição está associada a Igreja Católica que diz que três reis magos do oriente, foram guiados por uma estrela que os levaram para visitar o menino Jesus na noite do dia 5 para o dia 6 de janeiro. Neste dia, como em muitos países inclusive o Brasil é habitual desmontar as árvores de Natal e se despedir desse clima natalino.

No dia 5 de janeiro, véspera do Dia de Reis ocorre uma tradição muito popular na Espanha – chamada: Cavalgada dos Reis. É uma festa tradicional, celebrada há 150 anos. Parecido com um festival de rua, a Cavalgada dos Reis representa a caminhada dos três Reis Magos para encontrar com menino Jesus. Nesta festa há carros alegóricos que desfilam pelas ruas alegrando as pessoas e as lembrando do sentindo terno do natal – o nascimento de Jesus Cristo.

Assim, nesse período enquanto os mais velhos comem o bolo rei, as crianças se divertem com os brinquedos que ganharam, aproveitando bem os dias de folga antes de voltarem para escola.