Com 95 m², casinha de campo moderna é um sonho de consumo

Com apenas 95 m², essa casa mostra o bom gosto do morador e dos profissionais responsáveis por projetá-la. Com ideia de oferecer espaços confortáveis para um morador que reside sozinho no local, a casa aproveitou muito bem o declive acentuado do terreno para que toda a paisagem ao redor pudesse ser valorizada ao máximo.

O lar fica numa região serrana localizada em Brasília (DF). A fotógrafa Joana França registrou o lindo trabalho realizado pelo escritório 3.4 Arquitetura. A casa foi desenhado em formato geométrico com longas portas de correr para possibilitar uma conexão completa do lar com a natureza ao redor. Os ambientes foram desenhados de maneira bem equilibrada para que pudessem oferecer um espaço perfeitamente confortável para o dia a dia do morador.

Viver só nem sempre é fácil. Levar uma rotina que sincronize as tarefas domésticas e o trabalho profissional realizado em home office requer, acima de tudo, facilidades que poderão ser encontradas na decoração do lar. E é neste ponto que podemos notar como a presença de bons profissionais podem fazer toda a diferença.

Todos os detalhes deste projeto oferecem ideias incrivelmente boas para deixar perfeitos os dias de quem mora sozinho. Por isto, siga conosco, confira todos os detalhes deste incrível projeto e inspire-se!