Menos de 50 m²: aprenda ótimos truques para ganhar espaço em casa

Na cozinha, notamos a presença da organização com balcão que serve também para as refeições do dia a dia. A cor preta do balcão contrasta perfeitamente com o piso e as paredes em cores claras do ambiente, criando um belo efeito visual.

O armário escolhido tem função de expor os objetos decorativos e portas para a organização de pequenos utensílios, garantido múltipla função em seu uso. Já, as pequenas cadeiras, podem ser utilizadas tanto para as refeições, como para oferecer um descanso adicional voltado para a sala de estar. Uma solução prática para receber confortavelmente as visitas.