Apê de 210 m² com cobertura tem churrasqueira ao ar livre e sala integrada

A cobertura do apartamento de 210 m² recebeu atenção especial e se converteu no destaque do projeto de reforma. A cobertura foi transformada em espaço gourmet, dotado de toda a infraestrutura para receber os amigos e familiares e proporcionar-lhes o máximo de praticidade e conforto. Além de sediar jantares, churrascos e festas, a cobertura também serve como espaço de descanso, onde a família pode simplesmente curtir os dias de folga em um ambiente ao ar livre e com vistas privilegiadas para o entorno. O sofá de canto feito de alvenaria, decorado com almofadas coloridas, e as espreguiçadeiras servem como espaço lounge, proporcionando maior conforto aos moradores e convidados.