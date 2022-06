Varanda com churrasqueira traz 6 boas ideias para uma área de lazer

Os proprietários desta casa desejavam uma churrasqueira para curtir os dias de folga e receber os amigos e familiares com mais conforto e requinte. Além da churrasqueira, o estúdio Kali Arquitetura, de Porto Alegre, adicionou novos elementos. Estão lá uma cobertura transparente, o jardim vertical, a bancada para a pia, o fogo de chão e o mobiliário de estilo rústico. Resultado: uma varanda aconchegante e encantadora.

A varanda é um elemento tradicional da arquitetura, presente desde os casarões coloniais, que eram circundados por estes espaços amplos com a função de proteger a casa com seus telhados e servir de espaço de estar. Hoje em dia, a varanda tem servido também como espaço de lazer, sendo convertida em espaço lounge e espaço gourmet. Quem adora receber os amigos e familiares em um espaço agradável não abre mão do conforto da varanda, que pode ser incrementada com vistas para o jardim e com elementos como churrasqueira, mobiliário, etc.

Curioso para desvendar todos os encantos e todos os ângulos desta varanda espetacular feita para relaxar e para abrigar os churrascos dos dias de folga? Então confira a seguir mais imagens e mais detalhes desta varanda sensacional, com diversas atrações que garantem o conforto e bem-estar dos moradores.