Apartamento de 43 m² esbanja estilo com pouco espaço

A principal intervenção do projeto de interiores foi a integração da varanda ao layout do apartamento. Com esta solução e com a integração de todos os ambientes da casa, sala de estar, sala de jantar, cozinham barzinho e dormitório, foi possível criar espaços bem definidos e agradáveis. O novo layout deixou o apê com cara de loft, com espaços sem divisórias e com uma atmosfera industrial.