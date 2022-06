Com piscina linda, casa em Brasília é um sonho de consumo

As cores neutras das paredes e do piso e o mobiliário de design moderno realçam o estilo sóbrio e discreto da edificação, que valoriza sobretudo o aproveitamento da luz e da ventilação natural e a integração com os espaços externos. Todos os ambientes da casa se abrem para o espaço externo e se integram ao jardim e à piscina. Os espaços de convivência, situados no pavimento térreo, possuem generosas portas de vidro de correr, que quando abertas, transformam-se em uma varanda, fazendo com que a sala de estar, jantar e cozinha sirvam também como espaço gourmet.