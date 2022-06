Pequeno e deslumbrante, esse apartamento deixa qualquer um apaixonado

No quarto do casal, a integração do quarto com o banho do casal, que conta com planos envidraçados e um amplo espelho, ampliou a sensação de amplitude do espaço e realçou o estilo contemporâneo do ambiente. A cama com base elevada de madeira e o painel de tijolinhos à vista, pintados de branco, complementam o décor e dão mais personalidade ao ambiente.