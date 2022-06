21 ideias econômicas para deixar linda a cabeceira da cama

Para montar o seu cantinho especial na casa, o quarto, há de considerar muitos fatores. Por exemplo quais funções a sua habitação terá na sua rotina, se é essencialmente para descansar ou também para trabalhar, se é individual ou compartilhada, etc. Muito há de ser pensado, mas uma coisa é certa: para ser quarto tem de ter uma cama! Outros elementos como escrivaninhas, cômodas e armários podem estar ou não no quarto. Assim, não é a toa que a escolha da cama é sempre assunto sério e pode demorar muito tempo.

No mais, como de tempos em tempos sempre gostamos de mudar a cara de nossa casa, a escolha dos mobiliários tem de ser feita com cautela e ir em busca de peças flexíveis que se adaptem aos novos layouts. Nessa situação, a cama não fica para trás, e a prova disso é a quantidade de camas com design super simples que se encontra mais e mais no mercado atual. Como muitas delas hoje em dia vem sem cabeceira, buscamos a ajuda dos nossos profissionais arquitetos para mostrar-nos soluções econômicas e lindas para cabeceiras.

Hoje preparamos uma lista com 21 soluções para instalar cabeceiras cheias de estilo de forma prática e barata, com um resultado maravilhoso! As cabeceiras farão parte da composição de seu quarto, tendo além do caráter funcional, um papel importantíssimo na decoração do ambiente.Você pode encontrar mais dicas para decorar seu quarto neste artigo!

Confira a seguir!