Quintal pequeno virou uma área de lazer muito chique

O projeto do espaço gourmet se destaca pela qualidade dos materiais de acabamento, como o piso cimentício rústico e a cobertura com estrutura metálica e vidro reflexivo, combinada com o forro ripado de madeira. Esta solução buscou aproveitar ao máximo a iluminação natural e reduzir o aquecimento do ambiente através do sombreamento causado pelo forro de madeira.

O espaço gourmet ganhou armários planejados de madeira com aspecto natural, que dialogam com o forro e junto com o piso cimentício realçam a sensação de aconchego do ambiente.