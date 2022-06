50 grandes ideias para decorar banheiros pequenos

Nós aqui do homify adoramos mostrar diferentes projetos para provar por A mais B que tamanho não é documento . Porém reconhecemos que, ao nos depararmos com uma casa ou apartamento de áreas limitadas, fica difícil visualizar um lar com tudo o que precisamos para o nosso dia-a-dia. A ajuda de profissionais capacitados, arquitetos ou arquitetos de interiores, é indispensável nessas horas!

Hoje nós preparamos um artigo cheio de dicas para banheiros pequenos para você se inspirar, nos mais variados estilos e formatos, visto que um dos ambientes da casa que mais pede praticidade e planejamento são os banheiros. Vale lembrar que funcionalidade não é o mesmo que monotonia, já que mesmo uma decoração pode ser pratica e auxiliar na rotina diária.

Aqui neste artigo você vai ver que não há regras para um banheiro incrível, desde que todos os elementos sejam bem escolhidos e aplicados de acordo com o espaço disponível. Venha conosco e deixe-se inspirar! E se você quer conferir mais dicas para casas pequenas, confira como guardar suas roupas de forma criativa!