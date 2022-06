Churrasco na laje com muito estilo: cobertura no Rio arrasa!

A madeira é sempre uma opção de muita elegância para a decoração dos espaços. Neste projeto, ela foi empregada com beleza ímpar nos móveis e acabamentos. Podemos notar o belíssimo conjunto de madeira maciça na mesa de jantar com banquetas, painel de TV, bancada da cozinha e no planejamento para a cozinha. Além de trabalhar de maneira a deixar o ambiente requintado, a madeira oferece ótima solução para deixar o espaço mais acolhedor. Em um ambiente onde a decoração com o branco predomina, as qualidades desta matéria-prima ficaram ainda mais evidentes.