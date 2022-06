Pequeno e chique: roubamos 7 dicas de decoração deste apê 53 m²

Para deixar o quarto pequeno mais agradável, uma boa alternativa é apostar em detalhes modernos na composição do ambiente. Nesta imagem, por exemplo, podemos notar as belíssimas presenças de escolhas modernas, como as lâmpadas embutidas no teto, as luminárias presentes na cabeceira da cama e as lindas flores coloridas sobre a mesinha ao lado da cama.