Cortinas coloridas para sua casa

Decorar as nossas janelas com cortinas coloridas, é uma ótima maneira de completar os nossos espaços com mais personalidade e originalidade. Cores provoca em nós seres humano estados de espírito diferentes, que impactam no nosso comportamento. Portanto, hoje na homify vamos explorar estes elementos que nos protegem da intensidade solar, e que embelezam o interior das nossas casas. As cortinas, são alternativas para as famosas persianas, elas são capazes de reter o calor nos espaços e de criar ambientes mais dramáticos ou mais relaxantes. Além de ser um dos elementos que impedem as vibrações vindas do ruidoso mundo exterior. Cortinas e persianas possuem diversas cores, texturas, padrões e formatos e são uma forte fonte de inspiração e criatividade para muitos designers.

Os modelos mais modernos que estão se tornando cada vez mais popular nessa temporada são cortinas desenhadas ou estampadas em diferentes tipos de tecido.

Hoje inspire-se com as propostas que deixamos aqui para vocês e divirtam-se com as inúmeras possibilidades de cortinas para a sua casa.