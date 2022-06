Brunete Fraccaroli dá 7 dicas imperdíveis para decorar com cores

Quando o assunto é cores na arquitetura, ninguém melhor para falar sobre elas do que a renomada arquiteta Brunete Fraccaroli. Foi a sua paixão por esse universo que a levou a estudar arquitetura. Conhecida por seus projetos de coração muito coloridos, a arquiteta não tem medo de investir nos diferentes pigmentos e, menos ainda, em fazer combinações ousadas sem perder a mão.

Com projetos residenciais espalhados por todo o Brasil e também cidades como Milão, Punta Del Este, Nova York, New Orleans e Miami, ela sabe que não importa o lugar, a maioria das pessoas adoraria investir nas cores, mas elas têm receio de usá-las em suas casas. E, muitas vezes, não basta ser apenas criativo, é preciso entender como os diferentes tons funcionam juntos e como trabalhar com eles.

Por isso, homify convidou a arquiteta para dar sete dicas básicas para quem quer um pouco mais de colorido em sua vida e não sabe por onde começar.