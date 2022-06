Natal na Alemanha: costumes e tradições

A noite de Natal finalmente chega depois dos quatro domingos do Advento.

As quatro semanas são vividas com entusiasmo. Nos mercados de Natal já foram bebidos milhares de litros de vinho quente (Glühwein), toneladas de biscoitos foram consumidos e milhares de compras realizadas. As casas estão todas arrumadas com luzes e os enfeites saíram das caixas depois de 1 ano de descanso.

Finalmente é Véspera de Natal, o culminar de toda o período do Advento. Dia 24 de Dezembro não é um feriado oficial, o que significa que a maioria das lojas estão abertas até às 2h da tarde, para ajudar aqueles que ainda precisam comprar os últimos presentes de última hora ou ainda alguns ingredientes para a grande ceia de Natal. Diferente da tradição brasileira, a árvore de Natal para os alemães é montada e decorada no dia 24 e junto com toda a família, bem como o presépio, enquanto na cozinha se preparam as comilanças. As tradições, tratando-se dos pratos servidos, variam bastante. As opiniões e tradições mudam conforme a região e costumes familiares. Em muitas famílias, há uma festa onde geralmente é servido o famoso peru assado, bolinhos ou a carpa tradicional de Natal. Em outras famílias, a grande festa é adiada para o primeiro ou segundo dia de Natal, e na véspera algo mais simples é servido, como salsichas com salada de batata. Para que as crianças não tenham de esperar tanto tempo para a confusão da noite, que é o abrir dos presentes, estas normalmente jantam antes. Antes de serem distribuídos e abertos os presentes que estão debaixo da árvore, há famílias que têm como tradição ler histórias de Natal e cantarem juntos no final. Após estes momentos agitados, é hora de irem à Missa do Galo - pelo menos para os católicos.