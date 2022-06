Tendência com almofadas decorativas!

Acredite se quiser, está super na moda aderir à tons vibrantes! Na foto você pode perceber: cores sóbrias e neutras, inclusive um pufe estilo chesterfield em tom azul pastel se contrasta com as almofadas em amarelo com detalhes cinza. É super simples aderir a essa tendência, tudo que você tem que fazer é se divertir escolhendo almofadas que vão fazer todo mundo pensar que você trocou o sofá!

Há ainda almofadas personalizadas com nomes e mensagens e outras que levam desenhos gráficos. Agora quando se trata dos tamanho das almofadas, tudo depende do tamanho do seu sofá ou poltrona. O material das almofadas podem ser de algodão ou penas de ganso à sua escolha deve se basear de quanto você está disposto à gastar. Independente do valor, o mais importante é perceber o que a diferença está nos pequenos detalhes. Então se divirta com a estampa e com as diferentes texturas pois são elas que vão melhorar o visual da sua sala!