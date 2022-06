Antes & Depois: Uma casa dos anos 30

Esta casa de família, em Stuttgart, na Alemanha, certamente viu dias melhores até que finalmente recebeu uma reforma completa em 2010. Construída nos arredores do subúrbio de Stuttgart em 1938. Feita a partir de madeira, com vigas expostas típicas da época. Não mudou em nada em seus primeiros 30 anos até 1970, quando o isolamento térmico foi adicionado às paredes exteriores, a fim de reduzir o consumo de energia, melhorando seu isolamento. 30 anos depois, no ano de 2000, uma pequena atualização para a cobertura foi realizada, mas para além destes pequenos ajustes, a casa permaneceu relativamente a mesma até sua completa renovação. Através de um empreendimento de Holzer Architects, a casa foi completamente transformada: de uma casa modesta e monótona para uma casa arejada e super moderna. Dê uma olhada…