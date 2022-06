8 boas ideias de marcenaria tornam esse apartamento incrível

Boas ideias são sempre bem-vindas. Quando estamos em meio a uma reforma, então, quanto mais boas soluções, melhor. São muitas as possibilidades de incrementar o lar e dar a ele uma nova personalidade, melhorando seus espaços para conferir um cenário mais interessante. Entre estas possibilidades, está a marcenaria, que conta com soluções excelentes para deixar os ambientes mais aquecidos, elegantes e acolhedores.

O apartamento que visitaremos hoje, teve seu projeto de reforma liderado pelo escritório Kali Arquitetura, de Porto Alegre (RS) e pôde contar perfeitamente com algumas soluções incríveis com o uso da madeira. Com 95 m², o antigo apartamento precisava passar por algumas mudanças para que pudesse agradar ainda melhor seus proprietários. Entre as necessidades, estavam a divisão do banheiro social em dois, para que o quarto do casal pudesse contar com um banheiro mais espaçoso. Para isto, o banheiro de serviço foi demolido para que houvesse ganho de espaço, inclusive, para a lavanderia.

Outra queixa dos proprietários era com relação a integração da cozinha com sala de jantar, que antes eram separadas por uma grande parede. O resultado destas mudanças deixou o apartamento mais fluído, agradável e, principalmente, mais bonito com as novas soluções em marcenaria que ganhou.

Para conferir todos estes detalhes, convidamos você a seguir conosco em um passeio até a capital gaúcha. Temos a certeza de que será um convite muito bem aproveitado para conhecer excelentes ideias para você reformar também o seu lar.

Junte-se a nós e inspire-se!