Antes e depois: 5 casas pequenas reformadas com soluções de baixo custo

Ver o antes e o depois de uma casa remodelada sempre me lembra do jogo em onde existem duas imagens que são idênticas à primeira vista, mas que escondem as 10 diferenças quase imperceptíveis. O livro de ideias de hoje faz lembrar a esse jogo – só que em vez de buscar as 10 diferenças sempre terminamos procurando as semelhanças. Percorrer por estas 5 casas reformadas te surpreenderá, porque há casos em que você encontrará dificuldade para achar as semelhanças.

Nestas 5 casas a transformação foi totalmente radical e o melhor é que em a maioria dos casos das mudanças foram simples e não precisou de muito dinheiro. Incrível, confira!