10 cozinhas com muita luz natural para se inspirar

A percepção e interpretação do espaço se relacionam com a forma em que a luz entra e interage com o ambiente e com as pessoas que vivem lá. Em realidade, o humor dos moradores e o espaço se alimentam simultaneamente!

Na cozinha, em especial, é normal dedicar uma atenção especial para a iluminação e considerar o tamanho como um elemento motivador para o seu usuário. Além disso, você pode planejar uma cozinha do zero e tudo do seu jeitinho.

Em todos os casos que te apresentamos; as cozinhas têm grandes janelas, cuja luz natural se difunde e é projetada diretamente na ilha ou em sua omissão em grande parte do ambiente. Assim, poderíamos inferir a princípio; as janelas da cozinha. Confira!