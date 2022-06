10 varandas coloridas e apaixonantes para copiar em casa

Perfeita para aquela casa de campo simples e sem frescuras, a varanda da imagem acima nada mais é do que um tablado em madeira cercado de muretas no mesmo material. O desfrute é da paisagem, do verde denso no entorno. Nos dias mais frios, pode-se até sentar-se nas cadeiras amarelas de estrutura em madeira ou nas almofadas no chão para usufruir de uma fogueira, tomar uma bebida quente, ler um livro ou revista. Lugar bom de passar as primeiras horas do dia e ver o sol nascer. Para que mais?