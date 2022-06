Maneiras de decorar a sala de estar

A designer e artista plástica, brasileira Adriana Scartaris deu vida à este espaço mesclando estilo contemporâneo ao estilo particular de seu cliente. Nele ela incluiu diferentes texturas como no papel de parede que vemos e nos tapetes e almofadas. A fonte de inspiração para esta decoração foi as raízes dos moradores desta residência. As rendas e o estilo tropical e acolhedor do nordeste são levemente refletidos nas peças escolhidas para compor a decoração. As cores neutras predominam e dão espaço para que objetos artesanais, peças em cerâmica e ferro sejam os principais elementos. A obra de arte da artista baiana Alina Lins traz vida e cor ao ambiente que se mescla de maneira harmônica com os demais arranjos e ornamentos. Veja como pequenos detalhes que se encontram sobre a mesa de centro adicionam personalidade e requinte para esta sala.