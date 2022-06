Dia Mundial da AIDS: móveis e objetos vermelhos

Nós realmente gostamos destas almofadas da estilista berlinenses Kisseny que, com suas decorações costuradas personalizáveis, sugerem a importância do amor, que transcende fronteiras e barreiras geográficas. As almofadas representam o amor à distancia, um pode estar na Europa, América, África ou na Ásia, porém, estão todos estão interligados com as pessoas que nos são caros.