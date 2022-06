5 jardins de Casa Cor para se inspirar e fazer igual

Este incrível jardim moderno conta com a incrível ideia de decorar as paredes com jardim vertical – chamadas também de paredes verdes. No centro do espaço, um belíssimo chaise de madeira foi decorado com cortinas pretas e uma poltrona oval com almofadas para o descanso. No entrono do chaise, temos a presença de diversas plantas de origem tropical, conferindo um espaço perfeitamente natural para relaxar totalmente com a paz da natureza.