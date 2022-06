Muros do Quintal: 10 Ideias Para Deixá-los Sensacionais

O quintal deve ser mais do que um espaço a céu aberto para compor o lar. Ali, podemos organizar excelentes espaços para valorizar a casa e deixarmos a moradia ainda mais incrível. Embora pensemos em fazer do jardim o principal atrativo de varandas, pátios e quintais, há um espaço muito importante que deve ser levado em conta na decoração: as paredes externas.

Nas paredes externas, encontramos espaços de sobra para oferecer um conjunto de interessantes novidades que tornam a ambientação ainda mais bonita. Seja com o uso de diferentes revestimentos ou detalhes que deixam o jardim ainda mais atrativo, as paredes decoradas, certamente, farão muita diferença no cenário do seu lar.

Por isto, siga conosco, confira todos os detalhes dos projetos abaixo e encontre ótimas ideias para usar a beleza das paredes a favor do seu quintal. Aproveite o convite, anote todas as observações e inspire-se!