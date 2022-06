Natal na Holanda: Costumes e Tradições

Muitos de vocês conhecem a figura mundialmente famosa – o Papai Noel, sim o próprio São Nicolau! O dia de São Nicolau é comemorado na Holanda no dia 6 de Dezembro, esta é uma data muito especial que não se encontra em nenhum outro calendário do mundo.

A história de São Nicolau para os holandeses, é baseado em uma antiga figura germânica: o deus Odin. A história conta que durante os doze dias do deus Odin Yule (com uma longa barba branca) em um cavalo cinza que visitava as pessoas e as ajudavam com seus dons (soa familiar, certo?).

Portanto, não é surpreendente que São Nicolau, o santo padroeiro das crianças, tomou nas lendas dos povos germânicos, como uma figura de um velhinho simpático, de barba grisalha se que dirige através do ar para dar presentes às crianças.

A cultura Inglesa do Natal tornou-se um fenômeno típico em muitos países, porém, nunca penetrou completamente na Holanda. Ainda assim, há muitas semelhanças; Os holandeses colocam os sapatos ao lado da lareira, enquanto uma grande meia também é pendurada sobre a lareira para receber pequenos presentes.

Na Holanda também é comum se contar lendas sobre o ajudante do Papai Noel, o Zwarte Piet (Black Peter), ele é de origem negra e no folclore dos países baixos. Ele é responsável por entregar doces às crianças que visitam o Papai Noel, porém também se diz que as crianças que foram impertinente durante ano, ao invés de presentes desaparecem no saco do Papai Noel e que Zwarte Piet (Black Peter) leva essas crianças para a Espanha.