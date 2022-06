10 prateleiras lindas para você copiar em casa

Organizar os pequenos objetos de decoração da casa nem sempre é fácil. Muitas vezes, as melhores possibilidades de expor a decoração no lar é fazendo o uso dos espaços livres nas paredes com o uso de prateleiras. Embora a imagem das prateleiras sempre remeta a um objeto simples de madeira, são muitas as alternativas para facilitar a decoração com a exposição de elementos decorativos que demonstrem um pouco mais sobre sua personalidade. E é sobre as diferentes formas de utilizar prateleiras, que falaremos hoje, no homify.

Por isso, convidamos você a seguir conosco e conferir todas as boas ideias que listamos abaixo. Temos a certeza de que, com elas, você encontrará maneiras ainda mais fáceis de deixar sua decoração ainda mais valorizada para tornar sua casa ainda bonita.

Junte-se a nós e inspire-se!