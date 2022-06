Uma casinha rústica incomparável!

No pavimento superior, onde estão situados os espaços íntimos, criou-se também um terraço amplo e cômodo, com vista para o jardim e para a piscina, onde os moradores podem se reunir para do ar livre e do clima tropical e do calor que dura quase o ano todo. As linhas curvas e o guarda-corpo de madeira, feito de toras de árvores, dão ao ambiente um charme especial.