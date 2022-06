Lar carioca com spa idílico!

Hoje em dia todas as pessoas têm ciência da importância dos cuidados com o corpo e com a mente. Além de cultivar hábitos saudáveis de alimentação, de praticar atividades físicas, também é fundamental cuidarmos da saúde mental, com atividades relaxantes que combatem o estresse e promovem relaxamento e o bem estar. Não é à toa que a palavra spa se popularizou. Não apenas a palavra spa, cuja origem remete à cidade de Spa, na Bélgica, famosa desde o império romano pelas suas águas termais, mas o próprio hábito de frequentar estes lugares, que em sua essência utilizam a água e a natureza como fontes de prazer e relaxamento. Mas e se o spa integrasse o programa de necessidades da casa? Já pensou poder dispor do seu próprio spa e desfrutar do conforto e do bem estar de um spa sem sair de casa? Saiba que é totalmente possível construir um spa residencial.

O arquiteto Indio da Costa AUDT decidiu construir no jardim de sua casa de veraneio, situada na Barrada Tijuca, no Rio de Janeiro, seu próprio spa, um integrado ao jardim da residência e à natureza circundante destinado ao relaxamento e à contemplação, além de atividades relacionadas aos cuidados da saúde e do corpo. O projeto consiste em sauna úmida, piscina fria e aquecida, salão que serve para ginastica e massagem, banheiro com ducha ao ar livre, espelho d’água, redário e um espaço para refeições ao ar livre.

Descubra como agregar qualidade de vida e valor ao seu imóvel neste tour pelo Home Spa de um arquiteto, de estilo predominantemente rústico, devido aos planos marcantes revestidos de pedras, mas que também conta com materiais sofisticados e inusitados, como o vidro e a água, respectivamente.