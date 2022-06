10 cozinhas que são um arraso!

Não há nada melhor estar em um lugar que você ama. A vida fica mais leve, os dias mais amenos, a alegria é mais presente. E entre tantos lugares do mundo no qual já passamos, nenhum é mais especial para nós do que o nosso lar. É lá que deixamos aparente quem somos, do que gostamos, as experiências que aproveitamos e tudo o que nos rodeia para ser feliz na vida cotidiana. E quando falamos em carinho especial para o lar, é difícil nos concentrarmos em apenas um ambiente. Cada cantinho do nosso lar é planejado com o máximo de cuidado para que tudo fique o mais absolutamente perfeito o possível. No quarto, nosso aconchego é preenchido com móveis que nos relaxam nas noites de sono, com objetos e fotos decorativos de alta significância para nossa vida. Na sala, optamos por móveis para confortar as visitas e ter momentos coletivos memoráveis, com elementos decorativos que traduzem o que é o nosso lar. O banheiro é o nosso local para recarregar as energias antes e depois de começar o dia. Enquanto que, na cozinha a facilidade para a utilização dos utensílios, o charme a organização dos itens para o espaço são as melhores possibilidades para que o cômodo seja sempre confortável para o uso no dia a dia. E, como ter apenas uma imagem que retrate estes ambientes especiais é muito difícil de encontrar, trouxemos dez fotos de cozinhas incríveis, que são um verdadeiro arraso na forma com que foram projetadas.

E para retratar em fotos estas cozinhas, selecionamos os melhores projetos dos profissionais ao redor do mundo para que você se encante com as ideias sensacionais que poderão ser utilizadas aí mesmo no seu lar. São ideias sensacionais para que você veja em cada detalhe das fotos, cozinhas completas, com uma excelente organização, decoração e belíssimas em cada canto. Venha conosco, encontre a cozinha dos seus sonhos e a utilize como inspiração no seu lar!