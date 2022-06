Natal em Portugal: costumes e tradições

Em algumas regiões o Calendário Advento é mais popular do que em outras. O advento corresponde as quatro semanas antes do Natal. Os cristãos consideram-no um tempo de preparação e de alegria que antecede o nascimento de Jesus. É um tempo para promover o arrependimento, a harmonia e a paz, e celebrar a vinda de Jesus Cristo à terra.

Entre os vários símbolos do Advento, encontramos a guirlanda de Natal ou grinalda do Advento. O uso de coroas como decoração é um costume antigo. Mais recente, certamente são calendários do advento onde crianças e adultos comem os chocolates que correspondem a cada dia até o Natal. Existem opções onde o calendário Advento é feito manualmente. As pessoas colocam doces dentro de cada caixinha que corresponde a cada dia do mês até o dia 25.