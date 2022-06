10 lindos gabinetes para cozinhas!

No projeto tropical de Marina Linhares Decoração de Interiores, as salas de estar e jantar e a cozinha são integradas. O denominador comum é o uso maciço da madeira, que confere aconchego ao espaço. Na área da cozinha, o gabinete da pia tem portas em madeira clara, com puxadores no mesmo material. O tampo da pia é claro e conta com cuba e torneira em inox. Um diferencial deste ambiente é a presença de prateleiras superiores com iluminação amarela, que dá estilo ao conjunto e facilita a execução de tarefas.