A decoração eclética de um apartamento Paulistano

Hoje, queremos mostrar um exemplo de upcycling aplicada ao design de interior em um apartamento no coração da cidade de São Paulo; como veremos, a combinações de móveis, objetos vintages e de reciclagem são elementos essencial da composição deste charmoso apartamento. Seu estilo eclético e seu aglomerado de cores e formas, engendram um caráter vintage e alternativo.

Se a atmosfera é o que conta, o design interior do apartamento vai surpreender você. O espaço restaurado contém uma área ampla que conta com dois banheiros, uma sala dois ambientes e uma cozinha estilo americano – todos decorados com em completa harmonia compondo ambientes repletos de estilo e personalidade.