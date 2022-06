5 Banheiros com toque feminino

Este banheiro é uma ideia perfeita para aquelas que procuram um toque de feminilidade sem exagerar na medida. Orquídeas são perfeitas para dar um ar de elegância e frescor à ambientes, na cor rosa fuchsia, elas se tornam perfeitas para um adicionar um toque feminino. Você não precisa mais pintar o espaço de rosa, ou espalhar todos os seus cosméticos ou perfumes pela pia do banheiro. Com um toque minimalista, esse exemplo é perfeito para as pessoas que querem mudar a cara do banheiro sem aderir a grande renovações que envolva tinta ou troca de azulejos. Plantas no geral, acrescentam um certo vigor a espaços pequenos, porém para criar um certo toque feminino, nós recomendamos flores. Nós recomendamos, vasos de orquídeas ou pequenos arranjos com rosas. Mas, por favor, não opte por flores falsas. O aroma das flores ajudam a desintoxicar o ambiente e são o elemento chave para criar um espaço charmoso e elegante.

Esta pia ou lavabo foi criada a partir do projeto italiano Tafaruci, feito de lariço e teca, algo como isto acrescentaria elegância e vivacidade rústica ao ambiente!