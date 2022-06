Lar com design monumental na floresta

A floresta exerce em nosso imaginário emoções e sensações diversas dependendo do nosso estágio de desenvolvimento. Quando crianças, podemos enxergá-las como um lugar temível, que abriga criaturas assustadoras e perigosas. Quando jovens, podemos enxergá-las como um lugar divertido e aprazível, onde podemos desbravar trilhas, acampar e experimentar muitas aventuras. Quando adultos, as florestas exercem um fascínio quase mágico e incompreensível, porque no fundo sabemos que elas habitam este mundo muito antes de nós e são indiferentes aos nossos problemas e as nossas variações de humor.

Em Pinamar, 350 kilometros ao sul de Buenos Aires, na Argentina, uma casa moderna de aspecto brutalista ergue-se entre os pinheiros de uma floresta. O projeto da Casa Marino, assinado por ATV Architectos, apresenta uma materialidade expressiva, resultado da combinação do concreto, da madeira e do vidro, contrastando com a paisagem natural dos pinheiros da floresta e ao mesmo tempo buscando uma integração espacial com o ambiente externo, através da supressão dos limites dos espaços internos.

Confira a seguir mais imagens e detalhes deste projeto intrigante e enigmático, situado entre o labirinto formado por troncos de todos os tipos, que faz uma reflexão sobre a linguagem arquitetônica e a apropriação da paisagem.