Apartamento ultra moderno em Istambul

Como já começamos a notar, esta nobre escolha de cores em todos os ambientes é a principal característica do projeto e se torna ainda mais evidente na sala de estar e no jantar. E aqui o cinza também se faz presente! Com muita modernidade, o estilo dominante é o minimalismo que é capaz de selecionar informações precisas, dosadas e puras, mantendo o ambiente funcional. O resultado é uma nobreza fresca e incomparável, que nestes tons de preto e branco se aproveita do melhor da luz natural, criando uma imagem impressionante, especial e glamourosa.

A melhor forma de enriquecer a decoração para chegar neste estilo bem executado, é enfatizando alguns pequenos detalhes nos espaços. Ou seja, ao invés de adicionar muitos elementos, a integridade e serenidade podem estar em alguns pequenos toques que consideramos importantes tanto esteticamente quanto praticamente.