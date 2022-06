10 razões para ter uma casa de madeira

Quem nunca sonhou ter uma casa na árvore?! Poder subir no topo das árvores, ter aquele espaço quase que secreto onde todas as brincadeiras ganhavam um ar de segredo longe dos adultos. Os profissionais da Rebelo Andrade Architectural and Design Studio resolveram se apropriar desse sonho de criança e levá-lo a outro nível ao construírem a casa da imagem.

É claro que vai além do sonho de infância, transcendendo-o e transportando aquele imaginário para os dias de hoje! Que tal?! Esta casa está integrada ao Parque Natural de Pedras Salgadas, em Portugal, e é uma construção simplesmente maravilhosa, numa combinação com a natureza que quase nos dá a ideia de estar se escondendo por entre as árvores.