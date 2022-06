De ruína para casa premiada!

Esta foto oferece uma vista completa do celeiro velho e sua alvenaria de pedra original que foi restaurada com grande perícia. Pode-se também observar que todas as portas e janelas foram substituídas por novos modelos pintadas em um tom verde claro para trazer um toque complementar, contrastando com o ambiente externo. A restauração faz respeitosa homenagem à história e ao estilo de construção original e sua ambientação. É por isso que esta renovação foi nomeado em 2015 como Melhor Transformação (Best Conversion) com o selo de excelência LABC Building Excellence Awards no evento de premiação de design Wigan Design Awards.