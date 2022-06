Pequena e perfeita, casinha tem 5 ideias para copiar

O banheiro, por razões óbvias, é o único cômodo separado e isolado. E, o projeto de interiores tirou partido deste isolamento para dar ao banheiro um estilo próprio e diferente. Além do piso cerâmico, que imita a textura da madeira, as paredes foram revestidas de azulejos de estampas variadas, que contrastam com o branco predominante do living room, mas agregam funcionalidade e realçam a personalidade do ambiente.