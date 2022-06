13 Lindos Quartos Com Varandas

Acordar pela manhã e ver da cama o sol subindo não é nada mal. Poder escapar um pouco do quarto para ler ao ar livre, deixar o pensamento divagando e apreciar as estrelas pela noite, faz a rotina ser muito mais especial. Com esses pequenos prazeres no dia a dia você percebe a importância da varanda quando projetada junto ao quarto.

Se você tem um quarto com varanda e não aproveita o ambiente tanto quanto poderia porque está vazio e mal cuidado, está na hora de mudar isso. Você merece aproveitar essa parte da sua residência deixando-a mais acolhedora e confortável para melhorar a sua rotina. Veja dicas simples do que pode fazer na sua varanda e depois inspire-se com incríveis ideias projetadas pelos arquitetos da homify.