10 ideias sustentáveis para decorar sua sala de estar

Valorizar os recursos naturais é essencial para que o mundo possa ser um pouco melhor. E para que isto seja feito plenamente, as pequenas atitudes devem surgir dentro do nosso lar, especialmente, no espaço da sala de estar. Ali, muitas vezes a decoração é direcionada para soluções não sustentáveis que acabam por ir na contramão do bom senso. Afinal, é com pequenas atitudes que se constroem grandes mudanças.

E para mostrar como estas pequenas atitudes sustentáveis podem ser escolhidas aí mesmo, no conforto do seu lar, trouxemos um conjunto com 10 soluções para que você dê hoje mesmo o primeiro passo para fazer da sua família, uma amiga do planeta. São opções que substituem muito bem algumas alternativas que poluem ou tem origem animal.

Siga conosco entre as dicas abaixo, anote o que de melhor puder ser empregado no seu lar e inspire sua casa com ideias que, certamente, farão toda a diferença no futuro.