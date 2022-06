11 casas de praia para colocar em sua lista de desejos

Uma coisa é certa na sua partida para o litoral: a ideia é buscar paz em meio a natureza. Para isto, poder contar com um lar que mantenha um jardim com grandes árvores, seria ideal. Ali, os pássaros cantarão enquanto a tarde cai e você se decide se prefere piscina ou mar. Na imagem, as simpáticas casas amarelas com telhados de duas águas, oferecem visual tropical e alegre em um projeto do escritório Metamorfose Arquitetura e Urbanismo, de São Paulo (SP).