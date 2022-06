11 salas pequenas com ótimas ideias de prateleira

As prateleiras dessa pequena sala não se contentam em ser diferentes: elas são excêntricas. O cantinho conta com pequenas prateleiras dispostas em ângulos inusitados, o que significa que cada uma delas exibe coisas diferentes, de acordo com a possibilidade de equilíbrio dos itens nos lugares.

Aqui busca-se mais a originalidade do que a otimização do espaço, mas o resultado é inusitado e instigante, o que também é muito interessante para espaços pequenos. Outro ponto que vale destaque é o fato de estarem embutidas, promovendo melhor aproveitamento do espaço.