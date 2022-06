Qual estilo de decoração combina com sua personalidade? Conheça 5 e decida

Para transformar uma casa em lar é preciso escolher um estilo decorativo que melhor enquadre suas preferências pessoais, com detalhes em que você possa expor valores culturais, experiências vividas em viagens que são eternizadas por meio de fotografias ou objetos decorativos.

Cores, texturas, murais… Tudo o que pode remeter às boas lembranças com as quais seja possível identificar traços marcantes do que você representa, é válido. Este contexto é válido, inclusive, para as escolhas dos estilos de móveis, as cores das paredes, o design dos objetos e até mesmo a organização dos espaços.

É bem verdade que, na maioria das vezes, esta organização acaba ocorrendo de maneira natural, já que você, inevitavelmente deixará exposto na decoração, o seu jeito de olhar para o mundo. Porém, pode acontecer de, entre estas escolhas, uma ou outra acabar destoando um pouco em meio a decoração. Desta maneira, se guiar por estilos decorativos pode fazer toda a diferença.

São muitas as opções para você se identificar e ter como guia no lar. Navegando no homify, basta clicar no botão Espaços , no alto à esquerda, para encontrar os mais belos estilos decorativos do mundo.

Como exemplo, trouxemos algumas opções que podem se enquadrar perfeitamente na sua personalidade. São estilos diferentes com detalhes que podem revelar parte de sua personalidade e, ao mesmo tempo, deixar o seu lar charmoso e ainda mais inspirador. Por isto, navegue conosco, atente-se aos detalhes abaixo e escolha uma preferência para deixar a casa ainda mais especial!